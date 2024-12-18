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Общество

Как получить «налоговый кешбэк» в 2026 году, рассказал эксперт

«Налоговый кешбэк» заработает в 2026 году в отношении доходов семьи с двумя и более детьми за 2025 год, рассказал заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«По своей сути, это социальная выплата для семей с двумя и более детьми», – объяснил эксперт. Чтобы получить её в 2026 году, каждый родитель должен будет подать индивидуальное заявление по итогам 2025 года. «Соцвыплату будет производить Социальный фонд России, но для этого доход семьи не должен превышать полуторакратного размера регионального прожиточного минимума», – уточнил гость эфира.

Суммой ежегодной семейной выплаты станет разница между НДФЛ, исчисленным с доходов за предыдущий год по ставке 13 %, и налогом по ставке 6 %, исчисленным с того же периода. «Эффективная ставка НДФЛ в отношении доходов нуждающихся родителей фактически снизится до 6 %», – заключил Алексей Салтыков.

Напомним, что с 2025 года размеры стандартных налоговых вычетов на второго ребёнка вырастут с 1 400 рублей до 2 800 рублей, а на третьего и последующих – с 3 000 рублей до 6 000 рублей.

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