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Общество

Советник директора Псковского гуманитарного лицея объяснила, как её должность помогает детям реализовывать потенциал

Как новая для Псковской области должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями помогла реализоваться ученикам Гуманитарного лицея Пскова, рассказала советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями гуманитарного лицея Пскова Виктория Лубягина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 18 декабря.

На фото: Виктория Лубягина. Фото: ПАИ

Спикер работает в новой должности с сентября прошлого года. «Получилось наладить взаимодействие с администрацией, классными руководителями, педагогическим коллективом в целях создания единой воспитательной среды. Мы активно взаимодействуем с родителями, социальными партнёрами, которые помогают ресурсами в проведении разных воспитательных событий. Получилось ввести новые форматы проведения этих событий в лицее. Конечно, также с трепетом мы относимся к нашим традиционным мероприятиям», – сказала Виктория Лубягина.

«Чаще дети сами приходят с желанием. Ребята хотят, просто их деятельность нужно организовать, немного помочь. У нас очень активно работает школьный театр. Более 150 детей обучаются сейчас в школьном театре, а в прошлом году их было порядка 120. Я активно взаимодействую с художественным руководителем, помогаю в его работе. Также у нас действуют отряд «Юнармии», первичное отделение «Движения первых». Наши ребята активно играют в КВН, участвуют в разных муниципальных и региональных конкурсах», – резюмировала эксперт.

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