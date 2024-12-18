Реконструкцию котельной на улице Генерала Маргелова в Пскове проконтролировал губернатор

13:23, 18 декабря 2024, ПАИ

Реконструкцию котельной № 18 на улице Генерала Маргелова в Пскове проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда в среду, 18 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Сейчас на котельной устанавливают новый дополнительный котёл и сетевой насос, что позволит увеличить её производительность, рассказал глава Пскова Борис Елкин.

Глава региона поинтересовался, есть ли какие-либо проблемы при реализации проекта. Руководитель Псковских тепловых сетей Игорь Максимов заверил, что нет. «Сложностей нет, если есть какие-то моменты, всё решаем. Идём по графику, даже чуть с опережением», – сказал он.

Отметим, что котельная работает в единой сети с двумя другими: № 1 в Гаражном проезде, 12 и № 20 в Гаражном проезде, 5. Они являются единым теплоснабжающим комплексом.

Установка нового оборудования поможет перераспределить тепловую нагрузку и предоставит возможность подключить новые жилые дома и соцобъекты в Борисовичах.

Напомним, что комплекс обеспечивает теплом около 75 тысячи человек – район дальнего Завеличья, микрорайоны Борисовичи, Родина и военный городок, а также объекты 76-й дивизии ВДВ.

Проект планируют завершить в ноябре 2025 года.