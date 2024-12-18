Новый пешеходный мост через Пскову оценил Михаил Ведерников

14:12, 18 декабря 2024, ПАИ

Новый пешеходный мост через Пскову осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в сопровождении главы города Бориса Елкина в рамках рабочего выезда в среду, 18 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Мост построили в рамках комплексной реконструкции квартала для повышения туристической привлекательности города.

«Объект полностью сдан. Уже туристы и жители ходят, фотографируют. В соцсетях много фотографий отсюда. Мост стал точкой, откуда можно сделать много красивых фотографий. Местные жители его используют, чтобы переходить с одного берега на другой. Туристы ходят здесь ежедневно», – отметил Борис Елкин и уточнил, что на мост было потрачено 173 миллиона рублей.

Отметим, что мост в длину около 40 метров, а в ширину – пять метров. Для горожан организована пешеходная и велосипедная зоны.

«Было много вопросов по визуальной составляющей. Мост проходил множество обсуждений. Проект, думаю, можно назвать народным. Думаю, что больше так активно проект никакой не обсуждали, как этот. Мост не является доминантой, кремль всё-таки здесь основой, мост его визуально не перебивает», – заметил Борис Елкин.

Строительство нового пешеходного моста через Пскову началось в феврале 2024 года. Подробнее об объекте рассказывал главный инженер строительной компании «Балтийский берег», которая выиграла конкурс на строительство моста, Николай Даляев.