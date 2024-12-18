До -11 градусов опустится температура в Псковской области 19 декабря

13:59, 18 декабря 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 19 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью будет идти снег, утром по западу области – переходящий в мокрый снег с дождём. Днём будут осадки преимущественно в виде дождя, в первой половине дня – местами с мокрым снегом. Утром и днём – местами гололёд, на дорогах местами будет гололедица.

Будет дуть южный ветер со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -6 до -11 градусов, днём – от +1 до +6.