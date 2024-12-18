Детский игровой комплекс на улице Яна Фабрициуса в Пскове осмотрел губернатор

14:28, 18 декабря 2024, ПАИ

Детский игровой комплекс во дворе дома № 2/17 на улице Яна Фабрициуса в Пскове осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с главой города Борисом Елкиным в рамках рабочего выезда в среду, 18 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Местная жительница поблагодарила главу региона за оперативное решение вопроса и предложила чуть видоизменить конструкцию, чтобы она была удобнее для детей младшего возраста. Также она поинтересовалась, есть ли возможность поставить забор вокруг площадки и повернуть качели в другую сторону. «Спасибо, что так быстро помогли. Мы не ожидали такого быстрого реагирования», – поблагодарила она.

Губернатор уточнил, есть ли возможность поставить забор в этом году.

«Надо его ещё сварить – в этом году будем это делать, а в начале следующего года постараемся установить», – отметил глава города.

Губернатор также рассказал местным жительницам, что в Псковской области активно развивают ТОС, и предложил им собрать инициативную группу по этому вопросу.

Игровой комплекс установили 13 декабря. Кроме того, тут демонтировали старые малые архитектурные формы.

Напомним, что по поводу установки площадки к губернатору во время прямой линии 9 декабря обратилась местная жительница.