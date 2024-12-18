Финансирование всех отраслей социальной сферы обсудил профильный комитет Псковского областного Собрания

14:37, 18 декабря 2024, ПАИ

Профильные вопросы декабрьской сессии, обращение и поправки в государственные программы рассмотрели члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов. Заседание прошло под председательством Игоря Дитриха, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Первым вопросом депутаты рассмотрели законопроект о трёхлетнем областном бюджете. Вице-губернатор Татьяна Баринова доложила об увеличении ко второму чтению доходной части на 6,1 млрд рублей. Отдельно финансист остановилась на новых национальных проектах, которые стартуют в 2025 году. Псковская область будет участвовать в десяти из них, в том числе в нацпроектах «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь и дети», «Семья», «Инфраструктура для жизни», «Туризм и гостеприимство», «Кадры», «Экологическое благополучие».

Председатель парламентского комитета Игорь Дитрих попросил приглашённых руководителей исполнительных органов прокомментировать финансирование их отраслей в 2025 году. Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отметила, что нацпроект «Здравоохранение» завершён и со следующего года регион переходит в «новую пятилетку нацпроектов». Что касается приоритетов, то их направления, по словам руководителя, остаются прежними. В том числе это лекарственное обеспечение льготных категорий граждан – на эти цели направляется более 1,6 млрд рублей, строительство ФАПов, реконструкция учреждений здравоохранения и другие мероприятия.

Председатель комитета по образованию Андрей Ермаков, комментируя бюджетные характеристики в рамках реализации новых национальных проектов, проинформировал о планах по капитальному ремонту восьми школ и двух детских садов. Игорь Дитрих задал вопрос о готовности материально-технической базы для проведения вернувшихся в учебную программу уроков труда. Андрей Ермаков рассказал о работе в этом направлении, в том числе по привлечению федеральных средств.

Председатель правительственного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева доложила, что все действующие в регионе виды социальной поддержки в 2025 году сохраняются. Общий объём финансирования социальной сферы увеличен на 363 млн рублей за счёт федеральных поступлений по нацпроекту «Семья».

В сфере труда и занятости рост финансирования с 14 до 25 млн рублей предусмотрен на мероприятия по переселению соотечественников.

Финансирование событийных проектов в сфере культуры сохранено на уровне 2024 года, по нацпроекту выделяются средства на оснащение пяти учреждений культуры, также стартует подкреплённая федеральным финансированием программа «Земский работник культуры».

Федеральное финансирование работ по сохранению объектов культурного наследия сохранено в размере 810 млн рублей, регион также поддерживает существующий уровень финансирования, в том числе предусмотрены средства на разработку зон охраны объектов культурного наследия.

За счёт выделения федеральной субсидии на оборудование площадок для ГТО увеличены показатели финансирования сферы физкультуры и спорта. На развитие туризма предусмотрены федеральные средства по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», а также региональное финансирование.

Депутаты рекомендовали принять закон об областном бюджете на предстоящие три года.

Принятый в первом чтении законопроект о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования к окончательному чтению не претерпел никаких изменений – параметры 2025 года рассчитаны исходя из подушевого норматива на каждого застрахованного, который увеличен на 17,5 %.

Члены комитета рекомендовали принять законопроект об индексации на 4,5 % региональных социальных выплат. Обсуждая тему, депутаты подняли вопрос о вероятности увеличения размера индексации ещё на 2,5 % в течение следующего года. Вице-губернатор Татьяна Баринова отметила, что на эти цеди необходимо найти дополнительно 50 млн рублей, и заверила, что по финансовым итогам первого квартала такая возможность будет рассмотрена.

На заседании комитета депутаты также обсудили обращение Орловского областного Совета народных депутатов в Госдуму РФ об ужесточении ответственности за систематическое уклонение наложенных судом обязательств по лечению наркомании. Игорь Дитрих отметил, что в настоящее время лицо, уклоняющееся от лечения наркомании, может быть неоднократно привлечено к административной ответственности и повторять это правонарушение бесконечное количество раз. Большая часть таких лиц уже была привлечена к «административке» за уклонение, однако в медицинские учреждения для исполнения обязанности не является. С учётом степени общественной опасности депутаты предлагают ввести уголовное наказание за уклонение от лечения. Комитет поддержал обращение.

Также депутаты рассмотрели и согласовали представленные правительством изменения в государственные программы «Культура, сохранение культурного наследия» и «Развитие туризма в Псковской области».