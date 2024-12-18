Клубы дебатов становятся популярны среди школьников в Псковской области

15:22, 18 декабря 2024, ПАИ

Направление дебатов развивается в образовательных учреждениях Псковской области, сообщила региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 18 декабря.

Одно из направлений деятельности, которое развивают советники директоров образовательных учреждений по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, – это клуб дебатов, отметила Юлия Колбасова. «Мы его развиваем совместно с Псковским областным Собранием депутатов и молодёжным парламентом. Представители молодёжного парламента выезжают в образовательные организации, обучают технологии дебатов», – сказала она.

Ребятам очень нравится не только высказывать свою точку зрения, но и уметь её аргументировать, пользуясь критическим мышлением, подчеркнула спикер.