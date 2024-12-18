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Общество

«Диалог с героем» на тему важности волонтёрской поддержки прошёл в Пскове

Урок мужества «Диалог с героем» на тему важности добровольческой поддержки для участников СВО проходит в Доме молодёжи Пскова сегодня, 18 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Диалог с героем» на тему важности волонтёрской поддержки прошёл в Пскове. Фото: ПАИ

«Добровольческая деятельность очень важна. Нас учили на истории Великой Отечественной войны, что тыл и фронт был единым целым, и сегодня здесь собрались люди, которые это понимают. От наших с вами действий зависит, будет ли существовать наша страна. Надо стоять до конца», – отметил боец СВО Юрий.

Встреча проходит в рамках итогового волонтёрского мероприятия «Доброволец Псковской области».

Ранее сообщалось, что школьные тетради с именами героев СВО презентовали в Пскове.

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