Знамя Победы Идрицкой дивизии увековечили на новом памятнике в Москве

16:04, 18 декабря 2024, ПАИ

Знамя Победы Идрицкой дивизии стало основой памятника подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, который установлен у Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова в Москве. Об этом пишет газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»











Размер композиции составляет шесть метров в высоту и 12 метров в длину, а у подножия монумента расположены фигуры. Это солдат – рядовой Красной армии, ополченец, партизан, труженик тыла в образе кузнеца, фигура женщины-крестьянки, женщины с младенцем на руках, а также ребёнок войны. Кроме того, в композиции представлен современный боец специальной военной операции как собирательный образ тех, кто с честью выполняет свой долг.

На следующий год на памятнике планируется сделать подсветку, чтобы его было видно издалека. Сотрудник управы района Коммунарка Виктор Золотухин, который предоставил информацию о памятнике для редакции газеты, приглашает псковичей в гости в Москву. «Не сомневаюсь, что вы с достоинством оцените эту замечательную композицию – «Единая страна – единый народ!».