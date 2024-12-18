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Общество

Знамя Победы Идрицкой дивизии увековечили на новом памятнике в Москве

Знамя Победы Идрицкой дивизии стало основой памятника подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, который установлен у Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова в Москве. Об этом пишет газета «Призыв».

  • У подножия Знамени Победы расположены семь фигуры
    Фото: газета «Призыв»
  • У подножия Знамени Победы расположены семь фигуры
    Фото: газета «Призыв»
  • У подножия Знамени Победы расположены семь фигуры
    Фото: газета «Призыв»
  • У подножия Знамени Победы расположены семь фигуры
    Фото: газета «Призыв»
  • У подножия Знамени Победы расположены семь фигуры
    Фото: газета «Призыв»
  • У подножия Знамени Победы расположены семь фигуры
    Фото: газета «Призыв»

Размер композиции составляет шесть метров в высоту и 12 метров в длину, а у подножия монумента расположены фигуры. Это солдат – рядовой Красной армии, ополченец, партизан, труженик тыла в образе кузнеца, фигура женщины-крестьянки, женщины с младенцем на руках, а также ребёнок войны. Кроме того, в композиции представлен современный боец специальной военной операции как собирательный образ тех, кто с честью выполняет свой долг.

Фото: газета «Призыв»

На следующий год на памятнике планируется сделать подсветку, чтобы его было видно издалека. Сотрудник управы района Коммунарка Виктор Золотухин, который предоставил информацию о памятнике для редакции газеты, приглашает псковичей в гости в Москву. «Не сомневаюсь, что вы с достоинством оцените эту замечательную композицию – «Единая страна – единый народ!».

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