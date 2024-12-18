Более трёх тысяч бесплатных юридических консультаций получили жители Псковской области

16:14, 18 декабря 2024, ПАИ

Завершается реализация проекта «Территория права 2.0», направленного на оказание квалифицированной своевременной бесплатной юридической помощи социально незащищённым жителям Псковской области. За это время специалисты, в том числе 17 будущих юристов, провели 3 300 юридических консультаций как в очном, так и онлайн- формате, что было особо удобно для жителей районов, сообщили ПАИ в Псковском региональном отделении Ассоциации юристов России.

Юристы ассоциации подготовили около 170 документов по сложным вопросам, с которыми обращались граждане, – иски, возражения, обжалования, запросы, жалобы, заявления.

Кроме того, в рамках проекта 400 жителей из 12 районов области получили поддержку во время дней информационно-правовой помощи. Также в рамках проекта работала единая диспетчерская служба – было принято и обработано более 1 000 звонков.

Помимо этого, специалисты провели для граждан 14 видеолекций по актуальным юридическим вопросам. Темы лекций определялись с учётом обращения людей. Все материалы, подготовленные простым, доступным языком, были размещены на интернет-портале и собрали ещё в середине проекта 10 000 просмотров.

«Сейчас мы проводим оценку проекта через опрос наших координаторов, и его результаты лягут в основу нового проекта. Очень хотим расширить территорию деятельности, поскольку видим большую потребность в бесплатной юридической помощи в районах особенно с учётом текущей ситуации – сейчас очень много стало обращений от участников СВО и членов их семей», – отметила исполнительный директор Псковского регионального отделения Ассоциацим юристов России Неля Лебедева.

Напомним, проект «Территория права 2.0» реализовывался полтора года и был поддержан Фондом президентских грантов.