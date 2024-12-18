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Общество

Более трёх тысяч бесплатных юридических консультаций получили жители Псковской области

Завершается реализация проекта «Территория права 2.0», направленного на оказание квалифицированной своевременной бесплатной юридической помощи социально незащищённым жителям Псковской области. За это время специалисты, в том числе 17 будущих юристов, провели 3 300 юридических консультаций как в очном, так и онлайн- формате, что было особо удобно для жителей районов, сообщили ПАИ в Псковском региональном отделении Ассоциации юристов России.

Юристы ассоциации подготовили около 170 документов по сложным вопросам, с которыми обращались граждане, – иски, возражения, обжалования, запросы, жалобы, заявления.

Кроме того, в рамках проекта 400 жителей из 12 районов области получили поддержку во время дней информационно-правовой помощи. Также в рамках проекта работала единая диспетчерская служба – было принято и обработано более 1 000 звонков.

Помимо этого, специалисты провели для граждан 14 видеолекций по актуальным юридическим вопросам. Темы лекций определялись с учётом обращения людей. Все материалы, подготовленные простым, доступным языком, были размещены на интернет-портале и собрали ещё в середине проекта 10 000 просмотров.

«Сейчас мы проводим оценку проекта через опрос наших координаторов, и его результаты лягут в основу нового проекта. Очень хотим расширить территорию деятельности, поскольку видим большую потребность в бесплатной юридической помощи в районах особенно с учётом текущей ситуации – сейчас очень много стало обращений от участников СВО и членов их семей», – отметила исполнительный директор Псковского регионального отделения Ассоциацим юристов России Неля Лебедева.

Напомним, проект «Территория права 2.0» реализовывался полтора года и был поддержан Фондом президентских грантов.

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