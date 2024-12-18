Социальная кампания «Жизнь без алкоголя» продолжается в России

16:51, 18 декабря 2024, ПАИ

Социальная кампания, направленная на борьбу с алкогольной зависимостью, «Жизнь без алкоголя» продолжается в России. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

Программа реализуется благодаря совместной работе АНО «Национальные приоритеты» и Минздраву РФ. Её можно увидеть на телевидении, радио, в наружной рекламе, а также в интернете. В материалах представлены ситуации, когда люди под действием алкоголя совершают необдуманные поступки, которые сильно влияют на их жизнь и портят впечатление о важном моменте.

По словам генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной, основная идея кампании – показать, что алкоголь делает человека слабым. Многие события, например свадьба, день рождения или корпоратив, могут быть испорчены из-за употребления крепких напитков.

В целом в последние годы в России наблюдается снижение объёмов потребления алкоголя. По данным ВЦИОМ, с декабря 2020 по август 2024 года количество людей, которые не пьют алкоголь или стали меньше его употреблять, выросло с 48 до 65 %. Этому способствовал нацпроект «Демография», а также в стране реализуется целый комплекс мероприятий, которые помогают в борьбе.

По данным социологов, за последние 20 лет доля непьющих россиян выросла в 1,8 раз – с 27 до 48 %. Кроме того, в будущем году запускается новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». В нём будут предусмотрены мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с их факторами риска, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Для бесплатного получения медпомощи при алкогольной зависимости можно обратиться в государственный наркологический диспансер, а проверить, насколько пострадало здоровье из-за злоупотребления алкоголем, и получить полезную информацию можно по телефону горячей линии 8-800-200-0-200 и в центрах здоровья по всей стране.

На официальном портале Минздрава России о здоровье takzdorovo.ru каждый найдёт полезные советы экспертов и статьи о влиянии алкоголя на развитие неинфекционных заболеваний и о том, какие последствия он несёт.