Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Полмиллиона рублей заплатит житель Великих Лук, наладивший торговлю алкоголем и сигаретами без акцизов

Полмиллиона рублей заплатит житель Великих Лук, обвиняемый в покупке и хранении в целях сбыта немаркированного алкоголя и табака, подлежащих маркировке акцизными марками. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд выяснил, что мужчина, не является директором, учредителем организаций или работником какой-либо коммерческой организации, связанной с оборотом алкоголя и табака. Он просто покупал большие партии спиртного и сигарет, чтобы затем продавать продукцию по сниженным ценам. Алкоголь при этом либо не имел акцизов, либо был снабжен поддельными федеральными акцизными марками и не соответствовал ГОСТу.

В результате суд признал великолучанина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 470 тысяч рублей. Алкоголь и табак будут уничтожены.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 декабря 2024

Фельдшер скорой помощи пострадала в ДТП с лесовозом в Гдовском районе
18 декабря 2024

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Мурманской области
18 декабря 2024

Жилой дом горел в Бежаницком округе
18 декабря 2024

Две фуры съехали в кювет в Псковском районе
17 декабря 2024

В Великих Луках автомобиль столкнулся с грузовым поездом
17 декабря 2024

В Великих Луках водолазы достали из Ловати тело пропавшей женщины
17 декабря 2024

Пожар ликвидировали на улице Гастелло в Великих Луках
16 декабря 2024

Какие схемы обмана чаще всего используют мошенники, рассказали псковичам

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...