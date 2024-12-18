Полмиллиона рублей заплатит житель Великих Лук, наладивший торговлю алкоголем и сигаретами без акцизов

16:18, 18 декабря 2024, ПАИ

Полмиллиона рублей заплатит житель Великих Лук, обвиняемый в покупке и хранении в целях сбыта немаркированного алкоголя и табака, подлежащих маркировке акцизными марками. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд выяснил, что мужчина, не является директором, учредителем организаций или работником какой-либо коммерческой организации, связанной с оборотом алкоголя и табака. Он просто покупал большие партии спиртного и сигарет, чтобы затем продавать продукцию по сниженным ценам. Алкоголь при этом либо не имел акцизов, либо был снабжен поддельными федеральными акцизными марками и не соответствовал ГОСТу.

В результате суд признал великолучанина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 470 тысяч рублей. Алкоголь и табак будут уничтожены.