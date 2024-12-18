Преобразование Гдовского района, охранную зону и использование герба области обсудил комитет Собрания

16:28, 18 декабря 2024, ПАИ

Заседание комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов прошло сегодня, 18 декабря, под председательством Алексея Севастьянова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Проект закона, предусматривающий передачу органам местного самоуправления полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, представила депутатам руководитель комитета юстиции Марина Чамкина. Докладчик отметила, что все предстоящие изменения согласованы с ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области».

«Если на стадии разработки этот законопроект вызывал некоторые волнения у глав, то сейчас все к этому готовы. Считаю, что всё отработано очень качественно», – дал оценку законопроекту Алексей Севастьянов. Члены комитета разделили мнение председателя.

Поддержку членов комитета получил законопроект, регламентирующий процедуру подачи уведомления о проведении публичных мероприятий – обновлённый порядок предусматривает обязанность организаторов сообщить о его проведении в местную администрацию того муниципального образования, на территории которого планируется проведение публичного мероприятия.

Документ, отражающий актуальные нормы федерального законодательства в отношении проведения местного референдума, представила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства региона Елена Тимашова.

«Сейчас действует закон 2009 года, который полностью устарел, и с учётом того, что в документ нужно было внести очень много изменений, было принято решение подготовить новую редакцию», – пояснила разработчик законопроекта. Специалист озвучила основные положения документа, замечаний не поступило.

Законопроект о преобразовании Гдовского района в муниципальный округ также представила Елена Тимашова. «В декабре депутаты одной из волостей, которые долго думали, входить в реформу или нет, дали своё согласие на преобразование. Сегодня в силу 131-го ФЗ у нас есть все основания для того, чтобы такой закон Псковской области принять», – озвучила начальник управления по МСУ основания для внесения в региональный парламент соответствующего законопроекта.

Алексей Севастьянов поинтересовался мнением приглашённого на заседание комитета главы Гдовского района Ивана Мешкова. «Полностью поддерживаю и прошу депутатов тоже нас поддержать», – высказался руководитель муниципалитета. Члены комитета проголосовали в поддержку документа.

С докладом о границах объединённой зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в исторической части Запсковья в Пскове, выступил руководитель профильного исполнительного органа Вадим Нэдик. Предваряя информацию о новшествах, председатель комитета по охране объектов культурного наследия вернулся на 11 лет назад, когда региональный парламент принял постановление о границах зоны охраны ансамбля Псковского кремля, которое «накрыло» очень большую территорию исторической части города.

По словам специалиста, документ блестяще справился с поставленной задачей – не допустить высотную застройку. Однако из-за категорического запрета градостроительной деятельности во всей исторической части города реализовывать другие проекты оказалось проблематично, в том числе размещать нестационарные торговые объекты и прокладывать инженерные коммуникации.

Вадим Нэдик подчеркнул, что зона регулирования будет уменьшена. «Мы ушли от зон охраняемого ландшафта, где категорически вообще невозможно ничего делать – ни прокат коньков установить, ни стационарные торговые объекты», – пояснил специалист, отметив, что это решение согласовано с Минкультом.

Кроме того, Вадим Нэдик подчеркнул, что при разработке охранного документа учитывалась реальная градостроительная ситуация. «У нас много на территории находится непонятных построек, которые собой представляют нечто среднее между сараем и гаражом и которые давно пора снести и что-то вменяемое там построить, но предыдущие регулирующие нормы этого не позволяли сделать», – сказал председатель правительственного комитета. В завершение Вадим Нэдик поблагодарил правовое управление Собрания за помощь в работе над документами. Члены комитета поддержали проект постановления.

На заседании депутаты также рассмотрели законодательную инициативу, расширяющую перечень случаев использования герба Псковской области. «Ко мне обратились спортсмены с просьбой разрешить им использовать официальную символику региона на сувенирной продукции для награждения победителей соревнований», – рассказал автор законопроекта Антон Минаков. Депутаты единогласно поддержали инициативу коллеги.