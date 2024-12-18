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Приём прокурорами участников СВО и членов их семей состоялся в Пскове

Личный приём участников специальной военной операции и членов их семей в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области провели военный прокурор Псковского территориального гарнизона Вадим Иванченко совместно с прокурором Псковской области Андреем Мошковым. Об этом ПАИ сообщили в филиале.

  • Прием участников СВО и членов их семей состоялся в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Прием участников СВО и членов их семей состоялся в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Прием участников СВО и членов их семей состоялся в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Прием участников СВО и членов их семей состоялся в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Прием участников СВО и членов их семей состоялся в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области

Во встрече приняли участие 32 человека из Пскова, Бежаницкого, Печорского и Пыталовского округов, а также из Новосокольнического, Островского, Плюсского, Порховского, Псковского, Стругокрасненского и Себежского районов.

«Тематика поступивших обращений обширна: это проблемы, связанные с прохождением военной службы, соблюдением прав военнослужащих и членов их семей, получение положенных выплат и мер социальной поддержки, газификация домовладений. Все обращения прокурорами принимаются в работу, по ним проводятся соответствующие проверки. И в случае если доводы подтверждаются, то принимаются меры прокурорского реагирования либо даются разъяснения, консультации, советы, рекомендации, куда обратиться, как лучше поступить в той или иной жизненной ситуации», – отметили в филиале.

Там подчеркнули, что вопросы оказания юридической помощи являются самыми востребованными в филиале фонда «Защитники Отечества». В частности, с 1 января этого года в филиал поступило почти 1100 обращений юридического характера. Из всего количества 95% решено, а остальные находятся в стадии решения.

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