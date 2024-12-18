Ограничение движения по улице Максима Горького продлили в Пскове

17:37, 18 декабря 2024, ПАИ

Ограничение движения по одной полосе на улице Максима Горького в районе дома № 12 продлили до окончания ремонтных работ. Ограничение действует при движении от Рижского проспекта в сторону улицы Пароменской, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Напомним, что ограничения введены для устранения аварийной ситуации, которая возникла при проведении работ по капитальному ремонту инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации.