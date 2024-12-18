Островский межрайонный прокурор привлёк к ответственности недобросовестного подрядчика
Островская межрайонная прокуратура провела проверку деятельности строительной компании на предмет соблюдения требований законодательства о контрактной системе. Об этом ПАИ сообщили в областной прокуратуре.
Установлено, что в рамках заключённого 9 декабря 2023 контракта подрядчик принял на себя обязательства в срок до 1 сентября 2024-го выполнить работы по капремонту системы холодного водоснабжения в Острове по адресу улица 1 Мая, д. 14 и 16. В установленный срок работы не выполнены.
В отношении недобросовестного подрядчика возбуждено дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом).
Устранение выявленных нарушений постановлено под контроль в межрайонной прокуратуре.
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