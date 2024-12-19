Минздрав подтвердил финансирование строительства детско-взрослой поликлиники в Псковском районе – Михаил Ведерников

10:18, 19 декабря 2024, ПАИ

Министерство здравоохранения подтвердило финансирование на создание в Псковской области детско-взрослой поликлиники в Псковском районе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Детали ещё обсуждаются, но в целом Минздрав подтвердил финансирование на детско-взрослую поликлинику с женской консультацией в 2026–2027 гг.», – сказал глава региона, выступая с бюджетным посланием на сессии областного Собрания депутатов.

Средства на проектно-сметную документацию предусмотрены в проекте регионального бюджета. Общая стоимость объекта, предварительно, составит до 3 млрд рублей, отметил губернатор.

Напомним, проект создания поликлиники был представлен на Днях Псковской области в Совете Федерации в мае 2024 года и получил поддержку сенаторов.