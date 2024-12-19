Минздрав подтвердил финансирование строительства детско-взрослой поликлиники в Псковском районе – Михаил Ведерников
Министерство здравоохранения подтвердило финансирование на создание в Псковской области детско-взрослой поликлиники в Псковском районе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Детали ещё обсуждаются, но в целом Минздрав подтвердил финансирование на детско-взрослую поликлинику с женской консультацией в 2026–2027 гг.», – сказал глава региона, выступая с бюджетным посланием на сессии областного Собрания депутатов.
Средства на проектно-сметную документацию предусмотрены в проекте регионального бюджета. Общая стоимость объекта, предварительно, составит до 3 млрд рублей, отметил губернатор.
Напомним, проект создания поликлиники был представлен на Днях Псковской области в Совете Федерации в мае 2024 года и получил поддержку сенаторов.
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