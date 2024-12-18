Проверка имущественного положения закончилась задержанием должника по алиментам

19:54, 18 декабря 2024, ПАИ

36-летняя женщина, являясь многодетной матерью, не выплачивала алименты на содержание своих троих детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отделении судебных приставов Стругокрасненского и Плюсского округов на исполнении находится производство о взыскании алиментов на общую сумму более полутора миллионов рублей.

В отношении должницы судебный пристав-исполнитель применил комплекс мер принудительного характера. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, однако она продолжала уклоняться от уплаты алиментов.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Суд признал женщину виновной и назначил ей шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.

По решению суда женщина должна самостоятельно по предписанию прибыть к месту отбывания наказания в Республику Карелия. Однако она не явилась и в связи с этим была объявлена в розыск сотрудниками УФСИН России по Псковской области.

Судебные приставы Стругокрасненского и Плюсского округов осуществляли рейд в Стругах Красных с целью проверки имущественного положения должников.

Судебные приставы – лейтенант внутренней службы Максим Пучинин и младший сержант внутренней службы Анна Фёдорова – задержали находящуюся в розыске гражданку и передали её сотрудникам Стругокрасненского ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области.