Комплексные работы по устранению прорыва трубы ведутся в Гдове
Комплексные работы по устранению прорыва трубы проводят рабочие на перекрёстке улиц Пограничной и Ленина в Гдове. Средства на ремонт выделены благодаря поддержке правительства Псковской области, сообщил глава Гдовского района Иван Мешков в своём телеграм-канале.
По словам главы муниципалитета, данная проблема беспокоит жителей Гдова продолжительное время. В полной мере вопрос не мог решиться на протяжении двух лет.
«Подрядная организация всё сделает качественно, и этот вопрос будет наконец-то закрыт. Заранее приношу извинения землякам за предоставленные неудобства, связанные с ремонтными работами», – сказал Иван Мешков.
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