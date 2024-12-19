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Культура

На реставрацию памятников в 2025 году в Псковской области направят почти миллиард рублей

На реставрацию памятников в 2025 году в Псковской области направят почти миллиард рублей. Подавляющая часть этих средств – внебюджетные.

«810 миллионов рублей в 2025 году будет направлено на эти цели по линии АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области». Активные работы будут вестись на 30 объектах. Кроме этого, по прямым контрактам Минкультуры 150 миллионов будет направлено на реконструкцию Порховской крепости», – сообщил губернатор Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, выступая с бюджетным посланием сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото из архива ПАИ

Ещё восемь миллионов рублей при поддержке митрополита Симферопольского и Крымского Тихона будут направлены на разработку научно-проектной документации по объектам в деревне Клин.

«Это всё внебюджетные средства, но объёмы серьёзные, и они напрямую отвечают на вопросы жителей области по теме сохранения нашего наследия», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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