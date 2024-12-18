Обязательными общественными работами наказали жителя Псковского района за вождение без прав

21:14, 18 декабря 2024, ПАИ

За управление автомобилем без водительских прав жителю Псковского района назначили наказание в виде ста часов обязательных работ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области выявили нарушившего закон водителя в ходе массовой проверки водителей автотранспорта.

Суд установил, что мужчина ранее уже был лишён водительских прав. Несмотря на это, он продолжал управлять автомобилем. Это стало основанием для административного правонарушения по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ.

Под контролем судебного пристава-исполнителя мужчина отработал сто часов обязательных работ на городском предприятии, где изготавливал элементы стеллажей.