Обязательными общественными работами наказали жителя Псковского района за вождение без прав
За управление автомобилем без водительских прав жителю Псковского района назначили наказание в виде ста часов обязательных работ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области выявили нарушившего закон водителя в ходе массовой проверки водителей автотранспорта.
Суд установил, что мужчина ранее уже был лишён водительских прав. Несмотря на это, он продолжал управлять автомобилем. Это стало основанием для административного правонарушения по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ.
Под контролем судебного пристава-исполнителя мужчина отработал сто часов обязательных работ на городском предприятии, где изготавливал элементы стеллажей.
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