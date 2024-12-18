В Новоржевском округе реализовали последний в этом году проект ТОС

23:07, 18 декабря 2024, ПАИ

В Новоржевском муниципальном округе завершены все 15 проектов ТОС, запланированных к реализации в 2024 году. Последним в этом ряду оказался проект «Веска – уголок России» ТОС «Зелёный Двор» в деревне Веска, сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова в своём телеграм-канале.

Стоимость проекта составила 116,5 тысяч рублей.

«В рамках проекта было запланировано обустроить уютный уголок при въезде в деревню Веска. Установлены скамейки и столик для отдыха. Очень интересно расположены информационные стенды про историю деревни, про достопримечательности окружающих мест. Спасибо подрядчику Н. В. Соколову и его сотрудникам за выполненные работы. Спасибо Соколовой Е. М. и Макаровой З. Н. за большую работу по подбору материала. Надеемся, что новая благоустроенная территория порадует жителей и гостей Вескинского края», – сказала Любовь Трифонова.

Ранее сообщалось, что пять территориальных общественных самоуправлений из Псковской области стали победителями и призёрами VI Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС» 2024 года.