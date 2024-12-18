День военной контрразведки отмечают в России 19 декабря

07:07, 19 декабря 2024, ПАИ

День военной контрразведки отмечают в России 19 декабря. Об этом сообщает calend.ru.

Эта дата была выбрана в связи с тем, что 19 декабря 1918 года в структуре силовых органов новообразованного государства РСФСР произошли изменения, которые положили начало формированию службы, основной задачей которой на тот момент была борьба с контрреволюцией в её различных проявлениях.

На протяжении своей истории эта служба не раз меняла своё название, однако ключевые аспекты, касающиеся её комплектования и спектра решаемых задач, остались неизменными. Более того, перечень задач, с которыми она сталкивается, со временем лишь расширился.

Исторический контекст 1918 года — это Гражданская война, угроза иностранной интервенции и борьба большевиков за удержание власти в стране. Именно тогда активно внедрялось противостояние на «невидимом» фронте. Речь идёт о диверсионной и подрывной деятельности (которая может иметь как материальный, так и идеологический характер), разведывательной работе и шпионаже.

Именно для противодействия этим угрозам была создана контрразведка из разрозненных Чрезвычайных Комиссий (ЧК), занимающихся борьбой с контрреволюцией, и органов Военного контроля. В тот момент этот орган получил название Особый отдел ВЧК при Совете Народных Комиссаров РСФСР.

Решение о создании было принято Центральным комитетом РКП(б) именно 19 декабря 1918 года. С этого времени и началась традиция отмечать День российской военной контрразведки, хотя контрразведывательные органы существовали и в царской России.