Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как сделать полезный новогодний стол, рассказали россиянам

Новогодний стол можно сделать полезным и здоровым, разнообразив рацион овощами, фруктами и ягодами, а также заменив жирные продукты и блюда на диетические. Об этом сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова, пишет РИА Новости.

Она отметила, что стоит обратить внимание на яркие и разнообразные по форме, цвету и вкусу овощи, фрукты, ягоды и зелень, которые не только сделают праздничное меню более легким и полезным, но и украсят стол. В качестве горячего блюда предпочтительнее выбирать диетические, маложирные сорта мяса и птицы, такие как кролик, курица и индейка, или готовить рыбу, добавила диетолог. Основное же блюдо можно запечь в духовке с добавлением пряных трав, лимона, орехов, ягод и сухофруктов. Готовые блюда рекомендуется заправлять небольшим количеством оливкового масла холодного отжима, подчеркнула она.

Стародубова также обратила внимание на то, что алкоголь, помимо токсического воздействия на организм, обладает высокой калорийностью и может способствовать перееданию, так как усиливает аппетит. Кроме того, под воздействием алкоголя снижается способность контролировать количество съеденного, отметила она.

Диетолог добавила, что общее количество пищи не должно быть слишком большим, особенно учитывая позднее время суток. Она предложила один прием: если сложить руки «лодочкой», это покажет объём пищи, который организм способен усвоить без проблем для здоровья. Если же за новогодним столом произошло переедание, не следует себя винить или голодать, а лучше как можно скорее вернуться к здоровому питанию, заключила диетолог.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 декабря 2024

В праздновании 80-летия Победы в Псковской области примут участие три тысячи студентов России, Белоруссии и Казахстана
19 декабря 2024

Средства на новые меры поддержки рождаемости заложены в проект бюджета Псковской области на 2025 год
19 декабря 2024

В Псковской области уже закуплены 60% льготных лекарств на 2025 год
19 декабря 2024

Почти 190 млн рублей запланировано на создание женских консультаций в пяти муниципалитетах Псковской области
19 декабря 2024

Михаил Ведерников назвал ключевые статьи расходов на здравоохранение
19 декабря 2024

Капремонты школ в Псковской области будут продолжены
19 декабря 2024

Михаил Ведерников: Следующий год будет финансово сложным, но все социальные обязательства будут выполнены
19 декабря 2024

Мастер-планы Пскова и Великих Лук будут разработаны за счёт федеральных средств

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...