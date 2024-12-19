Как сделать полезный новогодний стол, рассказали россиянам

07:59, 19 декабря 2024, ПАИ

Новогодний стол можно сделать полезным и здоровым, разнообразив рацион овощами, фруктами и ягодами, а также заменив жирные продукты и блюда на диетические. Об этом сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова, пишет РИА Новости.

Она отметила, что стоит обратить внимание на яркие и разнообразные по форме, цвету и вкусу овощи, фрукты, ягоды и зелень, которые не только сделают праздничное меню более легким и полезным, но и украсят стол. В качестве горячего блюда предпочтительнее выбирать диетические, маложирные сорта мяса и птицы, такие как кролик, курица и индейка, или готовить рыбу, добавила диетолог. Основное же блюдо можно запечь в духовке с добавлением пряных трав, лимона, орехов, ягод и сухофруктов. Готовые блюда рекомендуется заправлять небольшим количеством оливкового масла холодного отжима, подчеркнула она.

Стародубова также обратила внимание на то, что алкоголь, помимо токсического воздействия на организм, обладает высокой калорийностью и может способствовать перееданию, так как усиливает аппетит. Кроме того, под воздействием алкоголя снижается способность контролировать количество съеденного, отметила она.

Диетолог добавила, что общее количество пищи не должно быть слишком большим, особенно учитывая позднее время суток. Она предложила один прием: если сложить руки «лодочкой», это покажет объём пищи, который организм способен усвоить без проблем для здоровья. Если же за новогодним столом произошло переедание, не следует себя винить или голодать, а лучше как можно скорее вернуться к здоровому питанию, заключила диетолог.