Света временно не будет в доме на улице Винатовского в Великих Луках
Света временно не будет в доме № 66 на улице Винатовского в Великих Луках завтра, 20 декабря, сообщили ПАИ в городской администрации.
Электроэнергию отключат с 9:00 до 12:00 в связи с ремонтными работами, уточнили в администрации Великих Лук.
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