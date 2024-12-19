Света временно не будет в доме на улице Винатовского в Великих Луках

09:29, 19 декабря 2024, ПАИ

Света временно не будет в доме № 66 на улице Винатовского в Великих Луках завтра, 20 декабря, сообщили ПАИ в городской администрации.

Электроэнергию отключат с 9:00 до 12:00 в связи с ремонтными работами, уточнили в администрации Великих Лук.