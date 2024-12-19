Сноса заброшенного киоска на одной из остановок добивается администрация Пскова через суд
Администрация Пскова обратилась с иском о демонтаже нестационарного торгового объекта на остановке автобусов «Магазин «Культтовары», сообщили ПАИ в арбитражном суде.
Между администрацией и ООО «Адонис» был заключен договор на размещение нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг на территории Пскова. Но ответчик не вел торговлю на спорном нестационарном объекте, поэтому администрация в мае 2024 года уведомила общество о расторжении договора в одностороннем порядке и необходимости демонтажа киоска. В августе 2024 года администрация вынесла постановление о демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества.
Однако киоск по-прежнему на месте, в связи с этим администрация и обратилась в арбитражный суд. Предварительное и судебное заседания назначены на 16 января 2025 года.
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