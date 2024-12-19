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Первенство Великих Лук по лыжным гонкам пройдёт 29 декабря

Открытое первенство Великих Лук по лыжным гонкам, посвящённое памяти заслуженного работника физической культуры России Николая Багина, пройдёт в Сенчитском бору Великолукского района 29 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Фото: ПАИ

В соревнованиях смогут принять участие любители лыжного спорта, а также спортсмены, занимающиеся лыжными гонками и имеющие допуск врача. Награды разыграют в восьми возрастных группах на дистанциях один, два, три, пять и десять километров.

Участники стартуют с интервалом 30 секунд друг от друга и идут по дистанции свободным стилем. Юные лыжники 2015 года рождения и моложе соревнуются в масс-старте свободным стилем на один километр.

Организаторы принимают предварительные заявки до 28 декабря.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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