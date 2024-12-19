На 40% снизилась подростковая преступность в Псковской области

11:00, 19 декабря 2024, ПАИ

Заседание региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав прошло в Пскове. Мероприятие состоялось под руководством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светлана Королькова отметила, что по итогам 11 месяцев в регионе продолжает сохраняться тенденция к снижению преступности среди несовершеннолетних, количество преступлений сократилось на 40 %.

Число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось почти на 67 %, а число несовершеннолетних, совершивших преступления, сократилось на 17,6 %. При этом более чем на 40 % уменьшилось количество подростков, допустивших повторное совершение преступлений.

Собравшиеся также обсудили возможности эффективного проведения профилактических мероприятий и разобрали темы противодействия терроризму, экстремизму и распространению деструктивных течений в молодёжной среде.

Кроме того, первый вице-губернатор Вера Емельянова отметила благодарственными письмами правительства Псковской области помощника уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Марину Юдаеву и генерального директора центра доступной абилитации и реабилитации для детей с нарушениями развития здоровья ООО «Добрея» Наталью Лобанову. Сейчас на попечении в центре находится 127 детей.