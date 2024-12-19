С 23 до 28 декабря будет закрыто движение транспорта на участке улицы Максима Горького в Пскове
С 23 до 28 декабря будет закрыто движение транспорта на участке улицы Максима Горького в районе дома № 13 в Пскове. В администрации города пояснили, что это связано с дорожными работами.
«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – обратились к псковичам в администрации города.
В праздновании 80-летия Победы в Псковской области примут участие три тысячи студентов России, Белоруссии и Казахстана
Средства на новые меры поддержки рождаемости заложены в проект бюджета Псковской области на 2025 год
Почти 190 млн рублей запланировано на создание женских консультаций в пяти муниципалитетах Псковской области
Михаил Ведерников: Следующий год будет финансово сложным, но все социальные обязательства будут выполнены