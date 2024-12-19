С 23 до 28 декабря будет закрыто движение транспорта на участке улицы Максима Горького в Пскове

10:33, 19 декабря 2024, ПАИ

С 23 до 28 декабря будет закрыто движение транспорта на участке улицы Максима Горького в районе дома № 13 в Пскове. В администрации города пояснили, что это связано с дорожными работами.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – обратились к псковичам в администрации города.