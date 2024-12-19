Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за двое суток

11:03, 19 декабря 2024, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за двое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

18 декабря произошло возгорание автомобиля «Лада Гранта» в Комиссаровском переулке в Пскове. Предварительная причина возгорания – поджог. В этот же день произошло возгорание на улице Свободы. В одноэтажном строении был повреждён потолок из-за неосторожного обращения с огнём.

Кроме того, произошёл пожар в гаражном кооперативе в Острове-3. Гараж выгорел изнутри по всей площади, сгорел автомобиль «УАЗ Патриот» 2008 года выпуска. В двух соседних гаражах огнём повреждена кровля. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Спасены два автомобиля и два гаража.

Также 19 декабря произошло возгорание гаражей в деревне Переслегино Великолукского района, где сгорели автомобили. Пожарным удалось спасти 15 строений. Причины устанавливаются.