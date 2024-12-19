23 декабря в Псковской области изменится расписание нескольких поездов

11:19, 19 декабря 2024, ПАИ

В связи с предоставлением окон 23 декабря в Псковской области изменится расписание нескольких поездов. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Поезд № 6512 Новосокольники – Дно отправится со станции Новосокольники в 17:00. Затем прибудет в Шубино 17:13-17:14, Киселевичи 17:26-17:27, Самолуково 17:52-17:53, Стримовичи 18:08-18:09, Локню 18:21-18:23, Загоскино 18:39-18:40, Сущево 18:52-18:54, Лозовицы 19:12-19:13, Ашево 19:25-19:26, Чихачево 19:41-19:42, Плотовец 19:56-19:57, Судому 20:09-20:28, Дедовичи 20:39-20:40, Вязье 21:11-21:12. Прибытие на станцию Дно состоится в 21:27.

Поезд № 6664 Дно – Морино отправится со станции Дно в 21:37. Затем время остановок будет таким: Полонка 21:56-22:05, прибытие на станцию Дно в 22:20.

Поезд № 6663 Морино – Дно отправится со станции Морино в 22:30, прибудет в Полонку 22:45-22:47. Прибытие на станцию Дно – в 23:05.