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Экономика

Бюджет ФОМС Псковской области принят без изменений

Проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2025 год и на двухлетний плановый период, ранее принятый в первом чтении, прошёл процедуру второго и третьего чтения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В окончательно утверждённом варианте характеристики бюджета не претерпели никаких изменений. Доходы 2025 года определены в размере 12 млрд 711 млн 205,8 тысячи рублей. Такую же сумму составляют и расходы, предусмотренные на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Несмотря на сокращение числа застрахованных жителей Псковской области, финансовые показатели следующего года увеличились более чем на 1,7 млрд рублей. Рост связан с увеличением на 17,6 % размера подушевого норматива медицинской помощи.

Расходы региона, который за счёт своих средств покрывает страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения области, в 2025 году увеличились на 378,6 млн рублей. В составе федеральной субвенции, за счёт которой финансируется территориальный фонд, региональная часть превышает 3,6 млрд рублей.

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Бюджет ФОМС Псковской области принят без изменений

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