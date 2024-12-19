Дождливый и тёплый день ожидается в Псковской области 20 декабря
20 декабря в Псковской области ожидается облачная погода, пройдёт небольшой дождь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 0...+5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
19 декабря 2024
«Ребята, не беспокойтесь, всё будет пересчитано»: Путин пообещал разобраться с выплатами военным в Курской области
19 декабря 2024
Анастасия Повторейко: Бюджетные расходы на медицину в 2025 году охватывают большинство запросов сферы здравоохранения