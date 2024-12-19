Дождливый и тёплый день ожидается в Псковской области 20 декабря

11:31, 19 декабря 2024, ПАИ

20 декабря в Псковской области ожидается облачная погода, пройдёт небольшой дождь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 0...+5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.