Псковские археологи объявили о конкурсе рисунков и стихов

11:44, 19 декабря 2024, ПАИ

Псковские археологи в своем телеграм-канале объявили о конкурсе рисунков и стихов. Участвовать может кто угодно, ограничений по возрасту нет.

Тема работ – археология, исторические находки, раскопки и все, что связано с этой наукой. Рисунки могут быть выполнены в любой технике (карандаш, акварель, гуашь, масло и др.). Стихи должны быть оригинальными и соответствовать теме конкурса.

Работы можно подавать до 10 января 2025 года, итоги подведут уже 15 января.

Отправлять заявки можно на электронную почту arhcentr@yandex.ru с обязательной пометкой в теме «Конкурс археологического творчества». В письме нужно указать имя, контактный телефон и краткую информацию о себе.

Победителей ждут оригинальные призы. Лучшие работы будут выставлены на сайте Археологического центра Псковской области и в социальных сетях, а также представлены на следующей выставке.