Псковские археологи объявили о конкурсе рисунков и стихов
Псковские археологи в своем телеграм-канале объявили о конкурсе рисунков и стихов. Участвовать может кто угодно, ограничений по возрасту нет.
Тема работ – археология, исторические находки, раскопки и все, что связано с этой наукой. Рисунки могут быть выполнены в любой технике (карандаш, акварель, гуашь, масло и др.). Стихи должны быть оригинальными и соответствовать теме конкурса.
Работы можно подавать до 10 января 2025 года, итоги подведут уже 15 января.
Отправлять заявки можно на электронную почту arhcentr@yandex.ru с обязательной пометкой в теме «Конкурс археологического творчества». В письме нужно указать имя, контактный телефон и краткую информацию о себе.
Победителей ждут оригинальные призы. Лучшие работы будут выставлены на сайте Археологического центра Псковской области и в социальных сетях, а также представлены на следующей выставке.
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