23 памятника исторического Пскова включили в новую зону охраны

11:47, 19 декабря 2024, ПАИ

Границы и градостроительные регламенты объединённой зоны охраны на Запсковье в Пскове утвердили депутаты на декабрьской сессии регионального парламента. В охраняемую территорию, ограниченную улицами Застенной, Школьной, Труда, Волкова и Леона Поземского, включены сразу 23 объекта культурного наследия федерального и регионального значения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Речь идёт о комплексе крепостных сооружений Окольного города XV-XVI веков, Ильинской церкви, церкви Варлаама на Званице, церкви Нерукотворного Образа, церкви Воскресения со Стадища, Палат Постникова XVII века и прилегающих исторических строений. Большую часть региональных памятников составляют жилые дома XIX-XX веков, в этот же список входят корпус сестринской общины, здание церковно-приходского училища, шапочная мастерская и кладовые.

В единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности выделены три зоны с отличающимися требованиями к сохранению имеющихся построек и ландшафта, а также к новому строительству. Так, в ЕЗРЗ-1, сформированной вокруг территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Нерукотворного Образа» на улице Первомайской, запрещено капитальное строительство, за исключением специальных мер, направленных на сохранение и восстановление историко-градостроительной и природной среды. Запрещено применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на существующую застройку, организация парковок, установка всех видов рекламных конструкций и ограждений. Разрешена установка скульптур высотой не более 4 метров, скамеек, урн, фонарей, указателей направлений улиц и туристской инфраструктуры, а также разбивка газонов и цветников, организация велодорожек и велопарковок.

В самой большой по площади ЕЗРЗ-2, в границах которой расположены все оставшиеся федеральные и региональные памятники, нет запрета на реконструкцию и возведение объектов капитального строительства, но их высота не может превышать 14 метров. Кроме того, установлены ограничения на применение современных материалов в отделке фасадов. На территории ЕЗРЗ-2 допускается размещение торговых павильонов и точек проката спортивного инвентаря высотой не более 4 метров и площадью не более 20 кв. метров. На эти объекты, как и на летние кафе, также распространяются требования к выбору строительных и отделочных материалов.

В границах ЕЗРЗ-3 (зона состоит из трёх отдельных участков) действуют схожие требования к застройке и ведению хозяйственной деятельности, но максимальное высотное ограничение для нового строительства составляет 17 метров.

До рассмотрения законодательным органом проект объединенной зоны охраны прошёл все необходимые процедуры согласования на федеральном и муниципальном уровнях. В случае если установление единой зоны охраны повлечёт убытки собственников, они будут возмещены в соответствии с российским законодательством.