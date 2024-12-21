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Общество

Герб Псковской области теперь можно использовать на сувенирах для награждения спортсменов

Депутаты регионального парламента дополнили закон «О гербе Псковской области» положением, разрешающим использовать изображение официального символа региона на сувенирной продукции, изготовленной по заказам спортивных организаций. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

В действующей редакции закона герб разрешено изображать на снаряжении и спортивной одежде сборных команд Псковской области, спортивных организаций и спортсменов, которым оказывается поддержка органами государственной власти Псковской области.

Сувениры с изображением герба Псковской области предназначаются для награждения спортсменов, представляющих область на официальных всероссийских соревнованиях и достигших там высоких результатов, на снаряжении и спортивной одежде сборных команд Псковской области, спортивных организаций и спортсменов, которым оказывается поддержка органами государственной власти Псковской области.

Случаи использования официальных региональных символов установлены областным законодательством. Так, герб Псковской области может изображаться на наградах и нагрудном знаке «Почётный гражданин Псковской области», на нагрудном знаке губернатора Псковской области и нагрудном знаке депутата Псковского областного Собрания депутатов, на удостоверениях лиц, занимающих должности в органах государственной власти Псковской области, в информационных материалах Псковского областного Собрания депутатов, губернатора Псковской области, правительства Псковской области, иных исполнительных органов Псковской области и иных государственных органов Псковской области, а также на представительской и сувенирной продукции, изготавливаемой по их заказам.

Кроме того, герб Псковской области может использоваться в качестве элемента или геральдической основы наград, должностных символов, иных знаков отличия и различия, учреждаемых актами Псковского областного Собрания депутатов, губернатора Псковской области и правительства Псковской области.

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