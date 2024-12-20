Владимир Путин: Суверенитет должен быть в сердце людей

12:30, 19 декабря 2024, ПАИ

Суверенитет – очень важная вещь, которая должна быть в сердце людей, заявил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Рост экономики, по мнению Владимира Путина, – это результат укрепления суверенитета. «А при утрате суверенитета мы теряем государственность», – сказал президент.

В настоящий момент с экономикой России ситуация обстоит нормально и устойчиво. Страна развивается несмотря ни на что, подчеркнул глава государства.

Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».