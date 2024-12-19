«Ребята, не беспокойтесь, всё будет пересчитано»: Путин пообещал разобраться с выплатами военным в Курской области

13:00, 19 декабря 2024, ПАИ

Во время прямой линии 19 декабря президенту Владимиру Путину указали на разницу в выплатах бойцам специальной военной операции и участникам контртеррористической операции в Курской области.

Путин отметил, что военное ведомство должно было обратить на это внимание.

«Я прошу прощения, но это всё будет исправлено. (...) Все поправим, все получат то, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Пересчитаем и задним числом. Обязательно, сомнений нет», – пообещал Владимир Путин.