Водитель госпитализирована, собака погибла после ДТП с фурой в Пыталовском округе
Столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в Пыталовском муниципальном округе. От столкновения водителя-женщину выбросило из машины на несколько метров, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Вторая пассажирка осталась цела.
В результате ДТП погибла собака, а водителя автомобиля госпитализировали в медучреждение.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГАИ, пожарные подразделения и следователи.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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