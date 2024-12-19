Водитель госпитализирована, собака погибла после ДТП с фурой в Пыталовском округе

13:14, 19 декабря 2024, ПАИ

Столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в Пыталовском муниципальном округе. От столкновения водителя-женщину выбросило из машины на несколько метров, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Вторая пассажирка осталась цела.

В результате ДТП погибла собака, а водителя автомобиля госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГАИ, пожарные подразделения и следователи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.