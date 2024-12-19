В бюджете региона отражена важность 80-летия Победы – Александр Седунов

13:41, 19 декабря 2024, ПАИ

В бюджетном послании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова были отмечены средства на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это отметил председатель Общественной палаты региона Александр Седунов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Хотел бы отметить тот блок, который выделил губернатор. Он связан с празднованием Великой Победы. Особо хочется отметить ту цифру, которую выделит Росмолодёжь региону», – отметил Александр Седунов.

По его словам, эти средства – существенная помощь региону. «Особенно приятно отметить, что на территории региона активно развиваются волонтёрские мероприятия. Кроме того, губернатор обратил внимание на то, что ТОС и НКО могут принимать активное участие в подготовке к празднованию юбилея Победы. Об этом также говорилось на форуме «Содействие», который прошёл 17 декабря», – обратил внимание Александр Седунов.

НКО и ТОС действительно могут существенно помочь в подготовке празднования юбилея Победы, добавил он. «Они могут реализовать различные инфраструктурные проекты, событийный туризм, благоустройство», – сказал Александр Седунов.

Кроме того, глава региона отметил проект Новосокольнического района, напомнил председатель Общественной палаты. На его реализацию будет направлено свыше 70 млн рублей. «Это отличный результат деятельности», – заключил Александр Седунов.

Напомним, что сегодня, 19 декабря, региональный парламент принял закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».