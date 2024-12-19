Владимир Путин не сомневается, что ВСУ выбьют из Курской области

13:30, 19 декабря 2024, ПАИ

Российские войска, несомненно, выбьют Вооруженные силы Украины (ВСУ), вторгшиеся в Курскую область. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сомнения нет. Я не могу и не хочу называть конкретную дату. Ребята воюют, вот прямо сейчас идёт бой», – сказал глава государства и подчеркнул, что российская армия точно выбьет ВСУ из Курской области, так как «по-другому быть не может».

Также Владимир Путин заявил, что в Курской области может находиться крупнейшее в мире кладбище военной техники производства стран НАТО, которую западные страны поставляют Украине.