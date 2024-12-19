Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области

13:46, 19 декабря 2024, ПАИ

Самые подорожавшие с 9 по 16 декабря продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, сосиски, сардельки и пшено подорожали на 4,49 %, крупа гречневая ядрица – на 3,7 %, вермишель – на 3,57 %, мука пшеничная – на 2,95 %, варёная колбаса – на 2,44 %, маргарин – на 2,22 %, рыба мороженая неразделанная – на 2,05 %, сыры сычужные твёрдые и мягкие – на 1,73 %, баранина – на 1,38 % и шлифованный рис – на 1 %.

Напомним, что некоторые из овощей уже седьмую неделю показывают наибольшее подорожание. Первое место в этом списке продолжают занимать огурцы – цена на овощ выросла на 10,15 %.