У России хватит сил и средств для восстановления Донбасса и Новороссии – Путин
У России хватит сил и средств для восстановления Донбасса и Новороссии, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
«Хватит [сил и средств. – ПАИ], даже сомнений в этом быть не должно», – сказал Владимир Путин и напомнил, что действует программа для восстановления и развития этих территорий, которая рассчитана до 2030 года.
На данный момент в Донбассе и Новороссии за счёт средств федерального бюджета и при поддержке регионов-шефов уже восстановлена 21 тысяча объектов, уточнил президент России.
Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом России. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».
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