«Девочки нужны, девушки»: президент назвал вопрос демографии одним из важнейших

14:02, 19 декабря 2024, ПАИ

Президент Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря назвал вопрос демографии одним из важнейших и отметил, что в результате двух волн падения рождаемости – после Великой Отечественной войны и распада СССР – число женщин детородного возраста сократилось на треть.

«Девочки нужны, девушки», – добавил Путин.

Глава государства сообщил, что коэффициент рождаемости упал до 1,41. «Это очень мало. Но в таком же положении находятся и другие страны, например Финляндия и Норвегия», – рассказал президент, добавив, что в России нужно поднять уровень рождаемости как минимум до 2,3.

«У всех руководителей регионов рабочий день должен начинаться и заканчиваться вопросами семьи», – подчеркнул Путин.