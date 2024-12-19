Псков примет первенство СЗФО по самбо

14:18, 19 декабря 2024, ПАИ

Первенство Северо-Западного федерального округа по самбо пройдёт в псковском спорткомплексе «Олимп» с 21 по 24 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

Соревнования пройдут среди юношей и девушек 2009-2011 годов рождения в десяти весовых категориях.

Итоги состязаний будут поводиться в личном и командном зачётах. Победителей и призёров в индивидуальных зачётах наградят медалями и грамотами, а призёры командного зачёта получат кубки.

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