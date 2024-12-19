Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псков примет первенство СЗФО по самбо

Первенство Северо-Западного федерального округа по самбо пройдёт в псковском спорткомплексе «Олимп» с 21 по 24 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

Псков примет первенство СЗФО по самбо. Фото: ПАИ

Соревнования пройдут среди юношей и девушек 2009-2011 годов рождения в десяти весовых категориях.

Итоги состязаний будут поводиться в личном и командном зачётах. Победителей и призёров в индивидуальных зачётах наградят медалями и грамотами, а призёры командного зачёта получат кубки.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 декабря 2024

Псков примет первенство СЗФО по самбо
19 декабря 2024

Подведены итоги Кубка Великих Лук по баскетболу среди мужских команд
19 декабря 2024

Первенство Великих Лук по лыжным гонкам пройдёт 29 декабря
18 декабря 2024

Необычный флешмоб с обливанием холодной водой пройдёт в Пскове 21 декабря
18 декабря 2024

Псковская команда выиграла петербургские «Рождественские старты» по вольтижировке
18 декабря 2024

Открытое первенство по лыжным гонкам пройдёт в Стругокрасненском округе
18 декабря 2024

Пскович стал победителем Школьной киберспортивной лиги по «Миру танков»
18 декабря 2024

Великолучанка участвует во всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...