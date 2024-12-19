В России планируют ввести невозвратные тарифы на бронирование номеров в 2025 году

14:48, 19 декабря 2024, ПАИ

В 2025 году впервые могут появиться невозвратные тарифы на бронирование номеров в российских отелях на законодательном уровне. Предполагается, что постояльцы смогут сделать выбор в пользу возвратных или невозвратных билетов исходя их своих предпочтений и ситуаций. О том, как нововведения отразятся на туристах и отелях и изменится ли стоимость номеров, рассказала президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Если законопрект вступит в силу, то деньги за невозвратное бронирование на проживание и сопутствующие услуги, которые определит отель, можно будет вернуть только в исключительных случаях», – сказала туристический эксперт. Таковыми станут болезнь заказчика, члена его семьи или близкого родственника, который указан в договоре, смерть кого-либо из потенциальных постояльцев, а также иные обстоятельства, которые гостиница сможет установить самостоятельно. Президент «Астур» добавила, что вышеперечисленные случаи нужно будет подтвердить, предоставив администрации отеля медицинские документы.

Ценовая политика на невозвратный тариф на бронирование номеров будет схожа с политикой на тарификацию авиабилетов. «Более привлекательным будет тариф «возвратный». Да, он будет чуть выше, но зато вы сможете вернуть деньги в полном объёме или в большей их части, чем в «невозвратном» тарифе, когда вы теряете значительную сумму», – объяснила Гелена Самохвалова.

Также собеседница поделилась рисками, которые могут возникнуть в результате принятия таких нововведений: «Если меры будут такими жёсткими, то отельный бизнес имеет большую опасность получить резкое снижение клиентов и уменьшение бронирования номеров». Она объясняет это тем, что люди будут искать альтернативные места размещения – несертифицированные отели или частный сектор. «Понятно, что мы все планируем отпуск или деловую поездку заранее, но всякое может случиться и никто не хочет терять деньги. Поэтому такой механизм не будет привлекать ни туристов, ни туроператоров», – добавила спикер.

«Сейчас ещё непонятно: стоит ли отелям радоваться или паниковать, что они смогут не отдавать деньги за отменённые бронирования», – отметила Гелена Самохвалова. Она пояснила, что слушания о нововведениях продлятся до 5 марта 2025 года включительно, поэтому нужно посмотреть, как законопроект будет выглядеть в окончательном варианте, и уже тогда делать выводы.