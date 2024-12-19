Путин: Запад ни разу не осудил теракты киевского режима против россиян

14:50, 19 декабря 2024, ПАИ

Киевский режим многократно совершал теракты против россиян, в том числе журналистов, и власти стран Запада ни разу это не осудили. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Убивали журналистов, ваших коллег… Мы ни разу не слышали, я сейчас не вас имею в виду лично, но от западного журналистского корпуса ни разу не слышали осуждения подобных терактов», – сказал президент России, отвечая на вопрос журналиста из США.

Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом России. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».