Путин назвал маткапитал уникальным изобретением России

15:20, 19 декабря 2024, ПАИ

Материнский капитал, который помогает семьям с детьми, в том числе купить жильё, является уникальным изобретением России, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Наше уникальное изобретение, которого нет нигде в мире, – материнский капитал, который мы постоянно пополняем. Мы сохраняем семейную ипотеку под 6 %», – отметил Владимир Путин.

Напомним, что государственная программа «Материнский капитал» появилась в России с 1 января 2007 года. Размер материнского капитала в 2024 году при рождении или усыновлении первого ребёнка составляет 630 380,78 рубля, при рождении или усыновлении второго ребёнка – 833 024,74 рубля, если семья не получала сертификат на первого ребёнка. Если семья получала материнский капитал на первого ребёнка, при рождении или усыновлении второго она может получить доплату 202 643,96 рубля.

Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом России. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».