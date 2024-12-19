Владимир Путин: Правоохранители должны следить за тем, чтобы мигранты уважали традиции России
Правоохранительные органы должны следить за тем, чтобы приезжающие в Россию мигранты уважали местные традиции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
«Это [миграционный вопрос. – ПАИ] очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас острым является, он и для Европы является ещё гораздо более острым», – отметил глава государства.
По его мнению, для сокращения числа мигрантов надо повышать производительность труда, а правоохранительные органы должны следить за тем, чтобы приезжающие на работу в Россию мигранты уважали традиции, культуру России и самих россиян.
Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом России. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».
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